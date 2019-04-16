2019-04-16 10:11

中國稀土資源豐富，其儲量為4400萬噸，佔全球總儲量的36.7%，位居世界第一。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕據美國地質調查局（USGS）2008年數據顯示，中國稀土資源儲量為4400萬噸，佔全球總儲量的36.7%，位居世界第一，同年開採12萬噸稀土，居全球產量70.6%，但中國除是全球最大的稀土出口國外，也是最大稀土進口國，有美媒警告，中國控制稀土供應將使其在經濟和軍事上居於優勢。

美國金屬材料製造商「美國元素」CEO西爾沃（Michael Silver）投書《華爾街日報》，這篇〈中國對金屬的危險壟斷〉（China’s Dangerous Monopoly on Metals）一文指出，中國一直將稀土壟斷作為經濟和戰略之劍，稱美中之間的貿易談判主要集中在製造業，但美方似乎忽視了中國對稀土的「統治」和「壟斷」。

文章認為，中國利用其蘊藏豐富的稀土，來吸引世界各地企業在中國國內建設工廠，以獲得價格更低廉的稀土資源，若中國退出世界貿易組織，就能夠阻礙美國製造業的復興，同時在未來的貿易爭端佔有壓倒性的優勢，呼籲美方儘速與中國達成有關稀土貿易和定價的條則。

中國當前為全球最大稀土生產國和消費國，隨著貿易戰開打，去年下半年中國政府已將國內稀土分離和冶煉配額減少了36%，並將產量限制在4.5萬噸，為5年來最低水平，僅足夠供應國內買家，抑制國際出口，讓稀土價格水漲船高。

中國學者則聲稱，出於對環境保育，近年來中國政府一直在加強對稀土開採管控，這可能導致稀土價格的上漲，但並不是「政治博弈考量」。

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