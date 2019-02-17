2019-02-17 06:53

西班牙的中國僑民銀行帳戶遭大規模凍結，上街抗議。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕疑洗錢，西班牙外換銀行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，BBVA，又稱畢爾巴鄂比斯開銀行）大規模凍結中國僑民帳戶，引發在西班牙首都馬德里的數百位中國僑民上街抗議，而中國外交部領事司副司長陳雄風同一天約見西班牙駐華使館公使歌華麓，就此問題進行溝通。

綜合媒體報導，西班牙中國僑民帳戶遭BBVA凍結一案，在本月12日已有中國僑民帶著律師上門抗議，同時串聯抗爭，而串聯快速，於當地時間本月15日就有數百名在馬德里的中國僑民上街抗議，同一時間，中國外交部也介入。

上街抗議的中國僑民表示，他們沒有參與任何洗錢活動，但是，BBVA的作法，對中國僑僑民明顯嚴苛，手續也更繁雜，但BBVA表示，西班牙政府去年強化洗黑錢監管條例，要詳查帳戶所有的背景資料，該行對任何國籍客戶都採取一視同仁態度，沒因國籍而有不同。

西班牙華人律師季奕鴻就分析，BBVA銀行並非針對中國客戶，而是不少中國人帳戶在開通後，採取「螞蟻搬家」方式違規匯款、更新居留、工作及收入狀況，以致成為西班牙銀行的重點監控對象。

事實上，在2016年，就已陸續傳有銀行對中國人帳戶進行凍結，包括BBVA銀行、西班牙的LaCaixa銀行、Bankia銀行和Santander銀行等。

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