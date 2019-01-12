2019-01-12 10:45

經濟部宣佈今年將擴大補助住戶家電，實施地區新增至21縣市，民眾凡「汰舊換新」如冰箱、冷氣、洗衣機等節能家電，每台可享2000元補助。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕想換節能家電的民眾注意了！經濟部能源局宣佈，為響應擴大內需方案，不僅擴大補助範圍至住戶家電，實施地區也新增至21縣市，民眾凡「汰舊換新」如冰箱、冷氣、洗衣機等節能家電，每台可享2000元補助，各縣市詳細規範預計本月底核定。

為響應行政院日前通過的擴大內需方案，經濟部宣佈擴大去年實施的「縣市共推住商節電運動」補助範圍。能源局表示，補助範圍將納入住戶家電，並從6縣市增加到21縣市，僅連江縣未實施。該運動去年以補助商家與服務業為主，大多補助辦公室照明、能源管理系統等節能設施，住戶家電僅有新北、宜蘭、苗栗、嘉義市、高雄、金門獲補助。

經濟部能源局表示，補助品項包括冰箱、冷氣、洗衣機等節能家電，原則上每台統一補助2000元，但各縣市不需補助所有品項，可於範圍內自行選定；金額調整則需通過能源局審議會審核。

能源局指出，今年可用於節能家電與設備補貼的經費約18億，以2008年首次推節能家電補助花掉6億來衡量，經費應該足夠。目前各縣市正上交家電補助計畫書至能源局，預計會在月底前核定。

能源局補充說明，補助僅限「汰舊換新」，新家電採購不包括在內。民眾須報廢原有舊家電，並購買符合能源效率一、二級標示、或領有節能標章的產品才有補助。屆時住戶可檢附照片與回收收執聯，向各縣市環保局申請到府回收處理舊機。

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