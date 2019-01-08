2019-01-08 14:03

中國農機產品在非洲的銷售慘遭印度打趴。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來透過「一帶一路」，積極在非洲擴張影響力，除中資大舉進佔基礎建設外，也企圖將產品出口到當地市場，不料卻踢到鐵板，中國農機產品在非洲的銷售慘遭印度打趴。

綜合中國媒體報導，近日中國在江蘇鎮江舉辦的「一帶一路」農業現代化國際合作發展論壇，有中國農機公司董事長嘆中國製農機在非洲不敵印度製，「原以為中國的80馬力拖拉機（牽引機）在非洲應該很有競爭力，但是去尚比亞投標時才發現，印度馬亨達（Mahindra）的產品質量比我們好，價格還更有優勢。」

上海德元機械設備有限公司董事長李鐵指出，「一帶一路」沿線國家喜歡操作維修簡單、可靠性高的農機，也不需要輸出功率太大的牽引機，歐美所生產的牽引機功率都達120馬力，但非洲需要的是25至80馬力的牽引機，原以為中國可趁隙搶占非洲農機市場，但卻被印度拿下，印度企業已佔據了非洲國家大部分80馬力牽引機市場。

江蘇大學農業裝備學部執行主任毛罕平認為，中國農機可靠性低，以收割機為例，中製產品平均無故障間隔時間為50小時左右，而歐美主流產品則可達到100小時以上，農產品最佳收割期只有10餘天，一旦裝備出現故障，維修週期少則幾個小時，多則數天，對於農戶而言是項巨大損失。

毛罕平提及，曾有中國農機出口到東南亞國家，因不適應當地自然條件和農藝要求，全數被退貨；他強調中國農機企業缺乏先進的製造技術和裝備，零部件和整機的可靠性還不盡如人意，農機市場將拱手讓人。

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