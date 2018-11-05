2018-11-05 08:01

中國西安千億國企任3超年輕高層，已被調職調查，但最先被免職的是西安高新區財政局長。（圖擷取自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕中國千億國企「西安高新控股有限公司」被媒體曝光任用3名「超年輕」董事，董事長兼總經理只有34歲，另2位董事只有23歲及25歲，引來社會熱議，中國官方在4日下令這3位董事停職接受調查，更在今天凌晨發布通知，將西安高新區財政局長免職。

今天凌晨，西安高新區管委會官方微信公眾號發布聲明，指高新區財政局違反管委會國有企業管理人員任用的相關規定，擅自變更企業法人代表及董事，經研究決定免去王進傑西安高新區財政局局長職務。

聲明中積極為這3位超年輕董事「解釋」，指他們都沒有特殊家庭背景也沒有任何不法或打招呼，且曝光薪水，指擔任董事長兼總經理的李甜月薪4,351元人民幣（下同，約台幣19,144元）、董事朱玥月薪3,600元（約台幣15,840元）去年大學畢業、趙雪瑩月薪4,200元（約台幣18,480元）前年畢業。

而才在11月4日下午，西安高新區財政局才發布聲明，決定對這3名超年輕受到爭議的高公司高層停職及進行調查，但今天凌晨發布的新聲明，最先掉工作的是高新區的財政局長王進杰，受到免職處分。前後不到1天時間。

根據公開資料，「西安高新控股」總資產超過千億人民幣，屬於中國國企，不過，其在2003年10月註冊資本只有11.3億元人民幣（約49.72億台幣）。